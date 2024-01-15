В Татарстане появится жилой комплекс из более чем 20 домов

В Зеленодольском районе Республики Татарстан начинается строительство жилого комплекса «Форест», рассказали в ФСК Регион.

В новом жилом комплексе будет более 20 домов высотой от четырех до семи этажей. В новостройках разместится порядка двух тысяч квартир. Первый корпус планируют достроить уже в четвертом квартале 2025 года.

По словам первого заместителя генерального директора ФСК Регион Романа Капиноса, новый ЖК расположен в непосредственной близости от хвойного леса и реки, до которых можно будет комфортно добраться, например, воспользовавшись веломаршрутом.

Территорию жилых дворов благоустроят и озеленят. Для самых юных жителей «Фореста» будет построен детский сад. На первых нежилых этажах корпусов расположатся магазины, кафе и салоны красоты. Также жильцам будут доступны колясочные и кладовые.

