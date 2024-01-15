В Татарстане появится жилой комплекс из более чем 20 домов
В Зеленодольском районе Республики Татарстан начинается строительство жилого комплекса «Форест», рассказали в ФСК Регион.
В новом жилом комплексе будет более 20 домов высотой от четырех до семи этажей. В новостройках разместится порядка двух тысяч квартир. Первый корпус планируют достроить уже в четвертом квартале 2025 года.
По словам первого заместителя генерального директора ФСК Регион Романа Капиноса, новый ЖК расположен в непосредственной близости от хвойного леса и реки, до которых можно будет комфортно добраться, например, воспользовавшись веломаршрутом.
Территорию жилых дворов благоустроят и озеленят. Для самых юных жителей «Фореста» будет построен детский сад. На первых нежилых этажах корпусов расположатся магазины, кафе и салоны красоты. Также жильцам будут доступны колясочные и кладовые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru