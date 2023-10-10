В столичном квартале SLAVA стартовали продажи офисов
Стартовали продажи офисов в деловом центре класса «А» в составе премиального городского квартала SLAVA. Проект расположен в районе Белорусской площади на территории бывшего часового завода «Слава», он состоит из трех 20-этажных башен. Его реализуют компания MR Group и управляющий партнер ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ).
Архитектурное решение небоскребов разработано японским бюро NIKKEN SEKKEI, которых вдохновили традиционные кружевные узоры и узкие арки русского зодчества. Квартал строится по принципу Pocket City («Карманный город»), он предусматривает создание комфортного общественного центра, в котором все необходимое для жизни, работы, отдыха, развития и образования можно найти в пятиминутной доступности.
«Время диктует новый подход к девелопменту территорий. Его отличает мультиформатность, сочетание различных сервисов и услуг для оптимального удобства всех резидентов и системный подход к развитию территорий. Новые форматы девелопмента продиктованы не только экономической целесообразностью, но и меняющимися потребностями горожан, которые хотят меньше времени тратить на дорогу, а больше — на досуг, шопинг и решение повседневных дел», - отметил заместитель генерального директора ООО «ПроГород» Алексей Ионов.
Ожидается, что резидентами офисного комплекса смогут стать не только крупные компании, но и средний бизнес, заинтересованный в размещении своих штаб-квартир на одном или нескольких этажах, кроме того, в проекте доступна аренда офисных пространств различных площадей.
«Особым интересом будут пользоваться лоты на целые этажи, так как они могут удовлетворить высокие требования, предъявляемые корпорациями для размещения своих офисов в локациях с удобной транспортной доступностью и качественной городской средой, наполненной разнообразными функциями и сервисами в одной из башен», — считает директор по продажам и аренде коммерческой недвижимости MR Group Кермен Мастиев.
Офисный комплекс введут в эксплуатацию в IV квартале 2025 года, в нем будет создано 12,5 тыс. рабочих мест.
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