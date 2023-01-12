В столичной промзоне «Серп и Молот» ввели в эксплуатацию дома по реновации
В Москве в промышленной зоне «Серп и Молот» в эксплуатацию были введены дома в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Так, в районе появились четыре жилых корпуса с подземным и наземным паркингом. Новый дом насчитывает 1009 квартир с улучшенной отделкой, одиннадцать из которых специальным образом оборудованы для маломобильных граждан. В новостройке установлены грузовые лифты, есть система охраны и видеонаблюдение.
На первых этажах корпусов смогут разместиться магазины, кафе, спортивные клубы и все необходимые объекты, а территория у дома оснащена зонами для отдыха, спортивными и детскими площадками.
«В рамках проекта был также сохранен и восстановлен памятник-мемориал «Металлурги — своим погибшим товарищам, 1941–1945 гг., выполнено дополнительное озеленение и посадка деревьев, которые визуально отделили мемориал от жилого массива», - добавил Загрутдинов.
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