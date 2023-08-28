В Сколково построят еще одно здание онкологической больницы
В медицинском кластере в Сколково началось строительство операционно-реанимационного корпуса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Площадь второго здания МГОБ № 62 - более 12 тыс. кв.м. В нем расположатся 18 операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием», - отметил Загрутдинов.
По его словам, амбулаторно-стационарный корпус этой больницы разместится в здании Многофункционального медицинского центра (ММЦ), где ранее планировалось размещение ряда зарубежных клиник.
Загрутдинов отметил, что здание ММЦ обладает уникальной «адаптивной архитектурой», благодаря чему замена отделений и оборудования может происходить безболезненно для работы всего центра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru