В районе метро «Филевский парк» введут в эксплуатацию дом по программе реновации
Новый дом по программе реновации введут в этом году в эксплуатацию в столице в районе метро «Филевский парк». Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, от станции метрополитена новостройка находится всего в трёх минутах ходьбы.
Глава департамента рассказал, что многоэтажка возводится на месте снесенных пятиэтажек по адресу: улица Малая Филёвская № 22.
«В настоящее время в здании ведутся отделочные работы», - отметил Загрутдинов.
Дом состоит из шести секций переменной этажности с подземной автостоянкой. Половина здания будет выполнена в белом цвете, другая часть – в коричневом. На фасадах установят короба для кондиционеров. Лоджии застеклят.
Из 349 квартир – 11 оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину дверных проемов и коридоров, а также установят специальную сантехнику.
В каждой секции будет по две входные группы: одна со стороны улицы Олеко Дундича и другая со двора. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли, что оценят родители с маленькими детьми и инвалиды.
Новостройку разместят буквой «П», что позволит организовать закрытый и безопасный двор.
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