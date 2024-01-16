В районе Кузьминки достроили дом по реновации на 189 квартир
В районе Кузьминки достроили жилой дом для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Новостройка рассчитана на 189 квартир», - добавил он.
Цоколь здания облицован керамическим кирпичом. Для отделки стен выше первого этажа использовали пиленый фасадный кирпич. Входные группы рамы и корзины для кондиционеров оформили акцентным темно-коричневым цветом.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже в проекте выполнены в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным людям заходить в подъезд без посторонней помощи. Также в ходе реализации проекта благоустроили и озеленили придомовую территорию.
В новостройке установлены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
«Как ранее мэр Москвы Сергей Собянин, по программе реновации на юго-востоке столицы около 25,4 тысячи человек стали правообладателями новых квартир», - также рассказал Загрутдинов.
За 2023 год договоры на квартиры заключили свыше 9,6 тысячи жителей. На данный момент в округе построили 44 новых дома, еще 41 находится на этапе строительства, 23 на этапе проектирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения
- Эколог: Город в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей
- В Эстонии россиянина задержали по подозрению в работе на спецслужбы РФ
- Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»
- Эстония прекратит финансирование образования на русском языке
- Десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде
- Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией
- Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве
- «Желаем здоровья и сил»: В Креме не захотели комментировать здоровье Набиуллиной
- Калужский губернатор выступил против бесконтрольного привлечения мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru