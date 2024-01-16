В районе Кузьминки достроили дом по реновации на 189 квартир

В районе Кузьминки достроили жилой дом для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Новостройка рассчитана на 189 квартир», - добавил он.

Цоколь здания облицован керамическим кирпичом. Для отделки стен выше первого этажа использовали пиленый фасадный кирпич. Входные группы рамы и корзины для кондиционеров оформили акцентным темно-коричневым цветом.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже в проекте выполнены в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным людям заходить в подъезд без посторонней помощи. Также в ходе реализации проекта благоустроили и озеленили придомовую территорию.

В новостройке установлены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

«Как ранее мэр Москвы Сергей Собянин, по программе реновации на юго-востоке столицы около 25,4 тысячи человек стали правообладателями новых квартир», - также рассказал Загрутдинов.

За 2023 год договоры на квартиры заключили свыше 9,6 тысячи жителей. На данный момент в округе построили 44 новых дома, еще 41 находится на этапе строительства, 23 на этапе проектирования.

