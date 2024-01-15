В Новогиреево построили дом по программе реновации
В районе Новогиреево построен дом по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Здание находится на Утренней улице, дом 1а. В нем предусмотрено 133 квартиры, выполнена чистовая отделка.
Первый этаж нежилой – он отведен под административные помещения, в том числе комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовку и другие.
Новостройка также оснащена двумя лифтами, системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Двор дома будет организован по принципу «без машин», в нем обустроена детская и спортивная площадки, а также зоны «тихого» отдыха со скамейками.
Ранее в Москве по программе реновации переселился 150-тысячный житель столицы, уточнил Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru