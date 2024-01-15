В Новогиреево построили дом по программе реновации

В районе Новогиреево построен дом по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание находится на Утренней улице, дом 1а. В нем предусмотрено 133 квартиры, выполнена чистовая отделка.

Первый этаж нежилой – он отведен под административные помещения, в том числе комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовку и другие.

Новостройка также оснащена двумя лифтами, системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Двор дома будет организован по принципу «без машин», в нем обустроена детская и спортивная площадки, а также зоны «тихого» отдыха со скамейками.

Ранее в Москве по программе реновации переселился 150-тысячный житель столицы, уточнил Загрутдинов.

