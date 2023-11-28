В Ново-Переделкино завершается отделка фасадов здания суда

В районе Ново-Переделкино рабочие завершают отделку фасадов здания, рассчитанного на десять судебных участков мировых судей. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Полностью выполнено возведение монолитных конструкций объекта, на финальной стадии отделочные работы, монтаж инженерного оборудования», - заявил Загрутдинов.

Здание будет находиться близ станции метро «Новопеределкино». Строительно-монтажные работы планируется завершить в ближайший месяц.

На объекте будут расположены десять залов судебных заседаний. Помещения разделят на судейскую, конвойную и общественную зоны.

