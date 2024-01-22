В Ново-Переделкино возвели здание для размещения 10 судебных участков

На территории деревни Орлово в районе Ново-Переделкино построили здание для размещения судебных участков мировых судей, сообщает руководитель департамента строительств Москвы Рафик Загрутдинов.

«В нем обустроены десять залов для заседаний – по количеству судебных участков», – добавил он.

Новое здание в семь этажей построили в непосредственной близости к станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноименной станции МЦД-4. Суд оснащен всем необходимым оборудованием для аудио-видеофиксации заседаний. На данный момент уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Все помещения на объекте разделены на судейскую, конвойную и общественную зоны. Стены и полы в здании оформлены в светлых и коричневых тонах.

