В Ново-Переделкино возвели здание для размещения 10 судебных участков
На территории деревни Орлово в районе Ново-Переделкино построили здание для размещения судебных участков мировых судей, сообщает руководитель департамента строительств Москвы Рафик Загрутдинов.
«В нем обустроены десять залов для заседаний – по количеству судебных участков», – добавил он.
Новое здание в семь этажей построили в непосредственной близости к станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноименной станции МЦД-4. Суд оснащен всем необходимым оборудованием для аудио-видеофиксации заседаний. На данный момент уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
Все помещения на объекте разделены на судейскую, конвойную и общественную зоны. Стены и полы в здании оформлены в светлых и коричневых тонах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за роста ОРВИ
- В Латвии признали Украину самой большой проблемой Евросоюза
- РОАД: Треть подержанных автомобилей в РФ продают со скрученным пробегом
- Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день 145-летия писателя
- Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский Су-25
- Премьер Словакии призвал Украину к «болезненному компромиссу» с Россией
- Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard
- Соседов рассказал об увольнении с ток-шоу НТВ «За гранью»
- Машков рассказал о грядущем большом собрании доверенных лиц Путина
- Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru