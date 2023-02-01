В MR Group подвели итоги работы за 2022 год

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В портфеле компании MR Group пo итогам 2022 года на разных стадиях реализации находится 13 проектов жилой и коммерческой недвижимости площадью 1 млн 681 тысяч кв. м. За этот период стартовали продажи более 130 000 кв. м в новых очередях жилых комплексов в сегментах премиум-, бизнес-, и комфорт-класса: Symphony 34, «Метрополия», «Эко Видное 2.0», а также башни Time площадью 46 467 кв. м в составе деловых небоскребов iCITY.

Самым востребованным проектом 2022 года в портфеле компании стал ЖК «Метрополия» - в нем реализовано почти 23 тыс. кв. м недвижимости, на втором месте –подмосковное «Эко Видное 2.0» с 22, 6 тыс. кв. м, на третьем месте – City Bay, в нем реализовано 18,4 тыс. кв. м. недвижимости, на четвертом – MOD с 15,9 тыс. кв. м, на пятом - Symphony 34.

В 2022 году компания MR Group полностью завершила передачу ключей собственникам в трех крупных проектах: ЖК «Фили Сити», ЖК D1 и во второй очереди ЖК «Селигер Сити». Совокупно по этим трем проектам за год были переданы ключи от 532 квартир общей площадью более 28 тыс. кв. м — владельцами своих новых домов стали более 1,3 тыс. человек.

Кроме того, за год в новостройках компании была разработана коммерческая инфраструктура с созданием более 750 рабочих мест. Новые рабочие места появились как в уже сданных очередях и корпусах проектов MR Group, которые отличаются продуманной и развитой инфраструктурой, так и продолжают создаваться в строящихся жилых комплексах.

«Прошедший год был не самым простым для отрасли, но для нас он был полон новых важных начинаний и инициатив. Мы продолжали разрабатывать и выводить на рынок новые проекты и очереди в уже строящихся комплексах. Кроме того, в 2022 году было реализовано 11 масштабных проектов сотрудничества в области культуры, искусства и творчества», - отметила генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.

Так, в 2022 году было реализовано 11 масштабных коллабораций, а также было анонсировано сотрудничество MR Group с Большим театром.

По итогам прошедшего года сразу три жилых комплекса MR Group - небоскреб Famous, проект «Абрикосов» и жилой комплекс Symphony 34 вошли в рейтинг проектов Москвы и Московской области с лучшими потребительскими характеристиками по версии Forbes и Urban Awards. В суммарном рейтинге были учтены характеристики в таких категориях, как: архитектура, безопасность, благоустройство территории дома, локальные преимущества района, архитектурная составляющая, паркинг, дополнительные услуги, репутация застройщика и техническое оснащение.

В настоящее время на различных стадиях реализации в Москве находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др. Компания входит в ТОП- 3 девелоперов Московского региона по версии РБК и в ТОП-7 крупнейших застройщиков России по версии аналитического агентства Infoline и Национального объединения застройщиков жилья.

