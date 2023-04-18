В Москве стартовали продажи в популярных жилых комплексах бизнес-класса

В первом квартале года компания MR Group вывела в продажу квартиры в двух популярных проектах бизнес-класса. Как рассказала заместитель генерального директора компании Ирина Дзюба, речь идёт о видовом корпусе жилого проекта у набережной City Bay, а также о четвертой очереди проекта «Селигер Сити».

458 квартир, общей площадью 22,3 тыс. кв.м, представлено в 54-этажной башне Atlantic в новом корпусе ЖК City Bay. Большинство квартир в нем располагают панорамными видами на Спасский затон Москва-реки в районе Покровское-Стрешнево. Это студии от 24,1 кв.м, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и двухуровневые пентхаусы.

Также в первом квартале стартовали продажи 4-й очереди жилого квартала «Селигер Сити». Он строится на севере Москвы, в шаговой доступности от станции метро «Селигерская». В составе новой очереди три корпуса разной этажности общей площадью 24,4 тыс. кв.м. В них запроектировано 544 квартиры от одной до четырех комнат.