В Москве с начала года демонтировали 31 дом по программе реновации
Всего 111 домов снесены в Москве с момента старта программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, в лидеры по числу демонтированных многоквартирных жилых домов в 2022 году вышли районы Михайлово-Ярцевское (ТиНАО) – 13 зданий и Бабушкинский (СВАО) – 9 зданий.
Загрутдинов также рассказал, что с начала 2022 года снесено в Москве 31 здание.
«Через два года, начиная с 2024-го мы в год будем сносить по 200-300 домов», - отметил глава департамента.
Всего по плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров жилья, а для этого предварительно необходимо демонтировать 5175 домов.
Демонтаж всех домов по программе реновации осуществляется с использованием технологии «умного сноса». Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.
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