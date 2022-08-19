В Москве с начала года демонтировали 31 дом по программе реновации

Всего 111 домов снесены в Москве с момента старта программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в лидеры по числу демонтированных многоквартирных жилых домов в 2022 году вышли районы Михайлово-Ярцевское (ТиНАО) – 13 зданий и Бабушкинский (СВАО) – 9 зданий.

Загрутдинов также рассказал, что с начала 2022 года снесено в Москве 31 здание.

«Через два года, начиная с 2024-го мы в год будем сносить по 200-300 домов», - отметил глава департамента.

Всего по плану до 2032 года должно быть построено более 40 миллионов квадратных метров жилья, а для этого предварительно необходимо демонтировать 5175 домов.

Демонтаж всех домов по программе реновации осуществляется с использованием технологии «умного сноса». Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

