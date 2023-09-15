В Москве реконструируют здание детской школы искусств имени Флиера

В столичном районе Куркино реконструируют здание детской школы искусств имени Я. В. Флиера. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас начался этап подготовки конкурсной документации для определения проектировщика.

«Проект будет разработан с применением технологий информационного моделирования», – отметил глава департамента.

Объект расположен по адресу: улица Родионовская, д.16, к. 3А.

Двухэтажное кирпичное здание площадью 490 квадратных метров было построено в 1935 году.

После реконструкции в нем будут сформированы все необходимые условия для дополнительного образования детей.

