В Москве продается дом купца Крупенникова

На городские торги в Москве выставили историческое здание. На аукционе будет продан деревянный жилой дом купца А.В. Крупенникова. Победителю торгов предстоит отреставрировать его и приспособить под современное использование. Об этом рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. По его словам, здание в Басманном районе было построено в начале прошлого века и является памятником архитектуры регионального значения.

«Объект требует реставрации и частичной реконструкции. Там необходимо провести инженерно-техническое обследование фундамента, устранить трещины и другие повреждения, заменить коммуникации, восстановить красочный слой фасадов и при этом сохранить элементы внешнего декоративного убранства и отделку интерьеров», – рассказал Пуртов

Он также уточнил, что здание площадью 702 квадратных метра находится недалеко от станции метро «Бауманская» в Денисовском переулке (дом 24). Сейчас оно не эксплуатируется. К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица. Заявку можно подать до 18 января. Онлайн-аукцион пройдет 25 января. Для участия в нём понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. После подписания договора купли-продажи новый собственник получит соответствующее охранное обязательство и должен будет обеспечить проведение необходимых работ.

Как напомнили в Департаменте по конкурентной политике, столица регулярно выставляет на торги различное имущество – торговые объекты, здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки для строительства коммерческих объектов. В разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы публикуется вся необходимая информация о лотах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура, включая подписание договора, проходит онлайн.

