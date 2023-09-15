В Москве начали строить дом по реновации в поселке Акулово

В Восточном административном округе столицы, в поселке Акулово Восточного района началось строительство многоквартирного жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций здания, ведется кладка наружных и внутренних стен», - уточнил глава департамента.

Он также рассказал, что ввод в эксплуатацию здания предусмотрен уже в 2024 году.

Дом будет состоять из двух смежных секций. Входные группы украсят витражным остеклением.

Из 102 квартир – две оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

На первых этажах разместятся магазины, секции по интересам и социальные учреждения.

Жильцы с детьми и инвалиды оценят то, что входы в подъезды сделают в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению.

Рядом с домом установят детскую площадку с мягким резиновым покрытием, а также спортплощадку и зону для тихого отдыха. Территорию вокруг озеленят.

