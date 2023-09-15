В Москве начали строить дом по реновации в поселке Акулово
В Восточном административном округе столицы, в поселке Акулово Восточного района началось строительство многоквартирного жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций здания, ведется кладка наружных и внутренних стен», - уточнил глава департамента.
Он также рассказал, что ввод в эксплуатацию здания предусмотрен уже в 2024 году.
Дом будет состоять из двух смежных секций. Входные группы украсят витражным остеклением.
Из 102 квартир – две оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.
На первых этажах разместятся магазины, секции по интересам и социальные учреждения.
Жильцы с детьми и инвалиды оценят то, что входы в подъезды сделают в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению.
Рядом с домом установят детскую площадку с мягким резиновым покрытием, а также спортплощадку и зону для тихого отдыха. Территорию вокруг озеленят.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне спецоперации начали использовать роботов
- Орбан: Риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Украине
- Психотерапевт Вилков объяснил зависимость людей от сериалов
- Минобороны России: В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ
- Внук Шолохова объяснил причину маркировки «18+» у «Тихого Дона»
- В Самаре загорелся бывший подшипниковый завод
- Федор Конюхов и Игорь Потапкин побили рекорд подъема на паралете
- Депутат Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся после окончания СВО
- Годовая инфляция в России ускорилась до 5,5 процента
- Финляндия запретила въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru