В Москве на торги выставили здание в Южном Бутове для создания там школы или детского сада

В Москве на торги выставлено право на заключение договора аренды здания площадью около тысячи квадратных метров в Южном Бутове по программе «1 рубль за квадратный метр в год» для создания там школы или детского сада. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

На открытый аукцион, который состоится 21 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг» выставлено здание площадью 986 квадратных метров. Для открытия в нем образовательного учреждения инвестор должен будет отремонтировать объект и оснастить его необходимым оборудованием.

«После завершения работ и выполнения остальных условий программы победитель торгов сможет перейти на льготную ставку аренды на 49 лет – один рубль за квадратный метр в год», – рассказал Щербаков.

Принять участие в торгах могут все желающие. Здание 1965 года постройки находится на огороженной территории по адресу: Краснолиманская улица, дом 19Б. Заявочная кампания продлится до 14 июля. Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

