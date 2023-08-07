В Люблино по программе реновации снесли седьмую пятиэтажку

В районе Люблино на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации снесли еще одну пятиэтажку. Дом находился по адресу улица Люблинская, дом 111, строение два. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жители дома переехали в соседние новостройки на той же улице – дома 111Б и 113. На месте снесенного дома будет построен новый.

Снос был произведен при помощи «умной технологии», которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и использование образующихся отходов.

Всего с момента старта программы реновации в Москве снесли 253 жилых дома, отметил Загрутдинов.

