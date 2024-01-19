В Лефортово к 2025 году построят новую школу
В московском районе Лефортово началось строительство школы на 1150 мест, заявил глава департамента строительства Москвы Гафик Загрутдинов.
Завершить работы планируется в следующем году, сейчас объект находится на стадии котлована. Здание будет расположено на Золоторожском Валу, владение 11.
В школе будут все необходимые для качественного обучения кабинеты, в том числе кабинеты для программирования, лабораторно-исследовательские комплексы и другие. Также будет создан класс робототехники.
В школе также предусмотрен библиотечный центр и зал для мероприятий, уточнил Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru