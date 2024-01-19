В Лефортово к 2025 году построят новую школу

В московском районе Лефортово началось строительство школы на 1150 мест, заявил глава департамента строительства Москвы Гафик Загрутдинов.

Завершить работы планируется в следующем году, сейчас объект находится на стадии котлована. Здание будет расположено на Золоторожском Валу, владение 11.

В школе будут все необходимые для качественного обучения кабинеты, в том числе кабинеты для программирования, лабораторно-исследовательские комплексы и другие. Также будет создан класс робототехники.

В школе также предусмотрен библиотечный центр и зал для мероприятий, уточнил Загрутдинов.

