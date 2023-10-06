В Кузьминках началось строительство дома по программе реновации
В районе Кузьминки на улице Шумилова начали строительство двух жилых корпусов по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.
Корпуса будут переменной этажности, на подземном уровне предусмотрен паркинг. Фасады выполнят из трехслойных панелей и облицуют плиткой под кирпич, входные группы оформят витражами.
Дом рассчитан на 460 квартир – от однокомнатных до трёхкомнатных. Шесть квартир предназначены для маломобильных жильцов, в них широкие коридоры и дверные проемы, особенная сантехника.
На первых этажах разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле предусмотрено в том числе помещение для хранения колясок и велосипедов.
Во дворе обустроят площадки для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха. Территорию озеленят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru