В Кузьминках началось строительство дома по программе реновации

В районе Кузьминки на улице Шумилова начали строительство двух жилых корпусов по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Корпуса будут переменной этажности, на подземном уровне предусмотрен паркинг. Фасады выполнят из трехслойных панелей и облицуют плиткой под кирпич, входные группы оформят витражами.

Дом рассчитан на 460 квартир – от однокомнатных до трёхкомнатных. Шесть квартир предназначены для маломобильных жильцов, в них широкие коридоры и дверные проемы, особенная сантехника.

На первых этажах разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле предусмотрено в том числе помещение для хранения колясок и велосипедов.

Во дворе обустроят площадки для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха. Территорию озеленят.

