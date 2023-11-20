В Крюково по программе реновации построят три жилых корпуса
В районе Крюково в Зеленограде по адресу Заводская улица, дом 8, начали строить три жилых комплекса для переселения по программе реновации. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Все корпуса будут со встроенно-пристроенными одноэтажными помещениями. В общей сложности в корпусах будет 580 квартир, из них восемь – для маломобильных жильцов.
Первые этажи домов будут нежилыми – там будут размещены вестибюль жилой части здания, холл, помещения дежурного и другие.
В каждом корпусе будут установлены современные лифты малой, средней и большой грузоподъемности, они будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, уточнил Загрутдинов.
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