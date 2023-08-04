В Красносельском районе Москвы введут дом по реновации

В Красносельском районе Москвы в 2023 году введут дом по реновации. Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о деталях проекта.

«В настоящее время ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений», - отметил он.

Новый дом будет состоять из четырех секций, в здании разместятся 166 квартир с улучшенной отделкой. В вестибюле для жителей предусмотрены колясочная комната и кладовые, а также место для консьержа. Дом оснастят и грузовым лифтом.

Отмечается также, что первый этаж станет нежилым, в здании расположатся магазины, кафе, спортивные клубы и детские секции.

Вход в дом будет комфортным для родителей с колясками и для маломобильных граждан. А во дворе появится площадка для детей, а также спортивные объекты и газоны.

