В Красносельском районе Москвы введут дом по реновации
В Красносельском районе Москвы в 2023 году введут дом по реновации. Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о деталях проекта.
«В настоящее время ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений», - отметил он.
Новый дом будет состоять из четырех секций, в здании разместятся 166 квартир с улучшенной отделкой. В вестибюле для жителей предусмотрены колясочная комната и кладовые, а также место для консьержа. Дом оснастят и грузовым лифтом.
Отмечается также, что первый этаж станет нежилым, в здании расположатся магазины, кафе, спортивные клубы и детские секции.
Вход в дом будет комфортным для родителей с колясками и для маломобильных граждан. А во дворе появится площадка для детей, а также спортивные объекты и газоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru