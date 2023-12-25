В Головинском районе Москвы построят два жилых корпуса

В Головинском районе столицы столицы возведут два жилых корпуса, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Объекты площадью появятся на месте бывшей тонкосуконной фабрики им. Петра, они войдут в состав ЖК «Михалковский». Девелопером проекта выступает компания «РГ-Девелопмент».

«В рамках строительства предусмотрено благоустройство – планируется оборудовать детские игровые площадки, зоны для спорта и отдыха, а также провести озеленение», – добавил Бочкарёв.

Инвестор также восстановит исторический облик бывшей водонапорной башни. Кроме того, в одном из корпусов фабрики после реконструкции заработает детский сад на 171 место.

«Мы реорганизуем существующие объекты так, чтобы современный дизайн перекликался с элементами расположенной по соседству усадьбы «Михалково», – подчеркнула генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

