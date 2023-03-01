В эксплуатацию ввели 12 жилых домов в Москве с начала года по реновации 

Уже 12 жилых домов в разных округах российской столицы ввели в эксплуатацию с начала 2023 года, за этот год планируется возвести порядка 1,3 миллиона «квадратов» жилой недвижимости – это около 80 домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



Он отметил, что лидерами среди округов по вводу недвижимости в этом году станут ВАО – 19, СВАО – 11 и САО – 10 зданий. По словам Загрутдинова, темпы возведения жилья и переселения в ближайшие годы будут набирать обороты, в том числе благодаря использованию большого количества стартовых площадок и новым решениям Москвы.



Загрутдинов указал, что в следующем году планируется построить 1,9 миллиона «квадратов» жилой недвижимости. При этом он подчеркнул, что с 2025 года будут строить более, чем по 2 миллиона квадратных метров в год.

