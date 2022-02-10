Уникальный ландшафтный парк появится в ЖК Filicity на западе Москвы

Ландшафтный «Алый сад» появится в жилом комплексе Filicity, строящемся на западе Москвы, в пяти минутах от станции метро «Фили». Концепцию благоустройства представила компания MR Group в рамках второй очереди по проекту основателя и дизайнера бюро MADMA Хироки Мацуура.

Дворовое пространство клубного дома Noble и премиального небоскреба Famous будет разделено на пять тематических зон. Каждая из них обладает своей центральной функцией, и гармонично дополняют друг друга.

Центральный акцент нового дизайна — красный цвет — воспроизводится в материалах и выборе растений для ландшафтного дизайна. По словам девелопер-управляющего партнёра MR Group Алексея Годованца, «Алый сад» - это место, где жители мегаполиса могут встретиться с природой и пробудить свое воображение.

«Дизайн сада основан на союзе традиций японских садов и русского пейзажа. Алый цвет - сильный культурный символ, объединяющий Японию и Россию. Этот сад — квинтэссенция философии проекта: удобное и комфортное пространство для жизни в современном городе, но при этом — в контакте с природой. Для нас важно, что речь идет не только о физическом комфорте, но и о душевном равновесии жителей»», - пояснил Алексей Годованец.

Одной из функциональных зон станет «Дзен» с японским садом и местом для медитаций. «Острова» — сеть прогулочных маршрутов с функцией приватного парка, проводящая по холмам с разнообразной растительностью. Доминанта «Алого сада» — зона «Центр» с большим прудом.

«Степь» — открытое пространство, создающее впечатление дикого пейзажа. Наконец, в зоне «Гора» организовано возвышение, с которого открывается впечатляющий вид на весь «Алый сад». Высаженные взрослые деревья создадут ощущение настоящего природного леса.

