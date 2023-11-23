Уникальную лабораторию «Экосфера» построят в МГТУ имени Баумана

Центральный кластер общей площадью 50,9 тысячи «квадратов» с учетом стилобата станет «сердцем» проекта развития территории строящегося технологического кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана. В его состав входят кластеры «Технологии защиты природы», «Цифровое материаловедение» и «Цифровая трансформация», а также Федеральный испытательный центр, «Инновационный хаб» и Конгресс-центр. Основные работы совершатся в первом квартале следующего года, строители уже выполнили более 50% работ. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя департамента, данный проект уникален не только с точки зрения темпов строительства, уникальных архитектурный концепций и выверенных проектных решений. Цель подобных проектов — обеспеченить науке безграничные просторы для революционных открытий. В частности, в корпусе «Технологии защиты природы» планируется создание уникальной лаборатории «Экосфера» площадью свыше 100 «квадратов». Здесь будут применяться самые современные научные методы для исследования и мониторинга параметров окружающей среды.

Лаборатория будет выполнена в виде опытного стенда, имитирующего естественные условия, для изучения ведущих технологий выращивания растений, защиты природы и систем мониторинга параметров окружающей среды. Она будет разделена на две зоны: в одной — центральной — появится оранжерея, группа полноразмерных деревьев и кустарников с датчиками для измерения различных параметров, позволяющих оценивать влияние на жизнь растений условий среды обитания. Также будет отслеживаться их состояние при помощи лидарной и мультиспектральной технологий анализа. Вместе с нейросетевыми технологиями обработки изображений в оперативном режиме это поможет определять стрессовые состояния и болезни растений.

Загрутдинов добавил, что в «Экосфере» организуют пространство, посвященное одной из важнейших тем современности — «сити-фермерству», то есть выращиванию растений без плодородного грунта. Здесь построят стены длиной 25 метров и высотой 17 метров, вдоль нее появятся свыше 400 установок для аквапоники (нового метода ведения сельского хозяйства). Здесь ученые будут изучать приживаемость растений и влияние внешних факторов на урожайность, отметил руководитель департамента.

Новый кампус будет находиться рядом с существующими зданиями вуза. Здесь появится 14 новых корпусов и порядка 170 тысяч «квадратов» новых площадей.

