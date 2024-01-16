Учебный корпус школы в Хорошево-Мневниках достроят в 2024 году
Учебный корпус для школы №1517 в столичном районе Хорошево-Мневники достроят в 2024 году, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время выполнены работы по возведению монолитных конструкций здания, завершается кладка наружных стен и внутренних перегородок», – отметил глава столичного Депстроя.
По его словам, новое здание будет оформлено в серых тонах, а для облицовки строители выбрали мелкоразмерную бетонную плитку с фактурой под кирпич. В учебном корпусе будут учиться 400 школьников 8-11 классов. В здании оборудуют четыре кабинета для изучения естественных наук, два класса иностранных языков и два кабинета для изучения программирования. Кроме того, ученикам будет доступен актовый зал на 240 мест. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят.
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