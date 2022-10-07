Цветочный павильон на востоке Москвы выставлен на аукцион
В Москве пройдет открытый аукцион, на который выставлен павильон по продаже цветов в районе Соколиная гора, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Предприниматели смогут открыть цветочный магазин в районе Соколиная гора в павильоне площадью 19,2 кв.м. Павильон будет оснащен необходимым торговым и электрооборудованием», – сказал Щербаков.
Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 26 октября. Его победитель получит право в течение пяти лет заниматься цветочным бизнесом. При этом заявочная кампания завершится 21 октября.
Щербаков уточнил, что выставленный на торги объект расположен на востоке Москвы, в жилом квартале на проспекте Буденного рядом со станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Соколиная Гора».
Принять участие в открытом аукционе могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Все подробности можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе под названием «Имущество от города».
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