Цветочный павильон на востоке Москвы выставлен на аукцион

В Москве пройдет открытый аукцион, на который выставлен павильон по продаже цветов в районе Соколиная гора, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматели смогут открыть цветочный магазин в районе Соколиная гора в павильоне площадью 19,2 кв.м. Павильон будет оснащен необходимым торговым и электрооборудованием», – сказал Щербаков.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 26 октября. Его победитель получит право в течение пяти лет заниматься цветочным бизнесом. При этом заявочная кампания завершится 21 октября.

Щербаков уточнил, что выставленный на торги объект расположен на востоке Москвы, в жилом квартале на проспекте Буденного рядом со станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Соколиная Гора».

Принять участие в открытом аукционе могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Все подробности можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе под названием «Имущество от города».

