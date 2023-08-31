Центробанк предрек снижение спроса на новостройки
Спрос на новостройки пойдет на спад в 2024 году. Такое мнение высказал начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Копылов, пишет Frank Media.
Причиной снижения спроса представитель регулятора назвал рост ставок по ипотеке. Копылов полагает, что текущий скачок интереса к первичному жилью не продлится долго.
Руководитель центра обратил внимание на увеличение сроков жилищного кредитования. Потенциал стимулирования спроса на первичное жилье Копылов счел исчерпанным.
По его мнению, льготные ипотечные программы неминуемо ждет корректировка.
Как сообщает «Радиоточка НСН», российские банки временно приостановили выдачу кредитов по программе «Сельская ипотека».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%
- Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23
- Под Курганом задержали поджегшего двух подростков мужчину
- Афросоюз приостановил деятельность Габона в организации
- Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет
- Центробанк предрек снижение спроса на новостройки
- Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти
- СМИ: неизвестный попытался сжечь рельсосмазывающий шкаф под Белгородом
- Глава МИД Украины отказался от встречи с венгерским коллегой
- МИД счел пограничный вопрос с Китаем окончательно решенным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru