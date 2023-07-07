ЦБ сообщил об увеличении среднего срока погашения ипотеки в России
Заемщики стали дольше платить по ипотечным кредитам, сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. Ее слова приводит РИА Новости.
Представитель регулятора отметила, что в 2020 году россияне рассчитывались по ипотечным кредитам в среднем за 7-8 лет. В 2023-м досрочных погашений стало значительно меньше, констатировала она.
«Срок уже составляет 12 лет и, естественно, будет увеличиваться», - заявила Данилова.
Центробанк ранее предложить внедрить в качестве альтернативы ипотеке лизинговые сделки с жильем. В ЦБ полагают, что инструмент подойдет людям без кредитной истории, прошедшим банкротство и тем, у кого нет денег на первоначальный взнос, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru