ЦБ сообщил об увеличении среднего срока погашения ипотеки в России

Представитель регулятора отметила, что в 2020 году россияне рассчитывались по ипотечным кредитам в среднем за 7-8 лет. В 2023-м досрочных погашений стало значительно меньше, констатировала она.

«Срок уже составляет 12 лет и, естественно, будет увеличиваться», - заявила Данилова.

Центробанк ранее предложить внедрить в качестве альтернативы ипотеке лизинговые сделки с жильем. В ЦБ полагают, что инструмент подойдет людям без кредитной истории, прошедшим банкротство и тем, у кого нет денег на первоначальный взнос, сообщает «Радиоточка НСН».

