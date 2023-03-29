Три первые пятиэтажки демонтировали по реновации в Солнцево
Три первые пятиэтажки снесли по программе реновации в районе Солнцево на Боровском проезде, жители переехали в стартовый дом на улице Щорса, 15. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что дом на улице Щорса является первой новостройкой, которую передали по программе реновации в Солнцево. По словам Загрутдинова, на месте снесенного дома построят новое здание для переселения по реновации.
Так, пятиэтажки были демонтированы с помощью технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для программы реновации. Ключевыми принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Кроме того, при «умном сносе» максимально сохраняются окружающие деревья при демонтаже здания.
Руководитель столичного департамента подчеркнул, что всего с момента начала программы реновации в столице были снесены свыше 190 жилых домов.
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