Темпы программы реновации в Москве выросли в 13 раз

В первом квартале 2023 года в Москве было снесено 69 домов, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Темпы сноса возросли в 13 раз», - цитирует Загрутдинова ТАСС.

Для сравнения, в прошлом году за такой же период в столице снесли всего пять домов. Загрутдинов отметил, что с момента старта программы в городе снесли 202 дома. В этом году должны снести около двухсот домов.

На месте старых домов строители возводят больше 60 новостроек, а всего строится 179 жилых зданий. В стадии проектирования находится еще 222 объекта. Идет переселение 113,7 тысяч москвичей из 672 домов. Новые квартиры уже получили больше 93 тысяч человек.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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