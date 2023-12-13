Строительство нового дома по программе реновации в Москве началось в Хорошево-Мневниках

В Москве в районе Хорошево-Мневники приступили к строительству нового многоквартирного дома по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка будет двухсекционной переменной этажности, для отделки фасадов с эффектом градиента будет применен кирпич нескольких оттенков.

«В настоящее время ведутся работы нулевого цикла. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил глава департамента.

В доме из 231 квартир две оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первый этаж в новом доме сделают полностью нежилым. Там разместятся служебные помещения. На подземном этаже будет находится гараж. Всю придомовую территорию благоустроят. На детской и спортивной площадке уложат специальное резиновое покрытие для безопасности. Отдельно предусмотрена будет и зона отдыха для взрослых.

