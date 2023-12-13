Строительство нового дома по программе реновации в Москве началось в Хорошево-Мневниках
В Москве в районе Хорошево-Мневники приступили к строительству нового многоквартирного дома по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка будет двухсекционной переменной этажности, для отделки фасадов с эффектом градиента будет применен кирпич нескольких оттенков.
«В настоящее время ведутся работы нулевого цикла. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил глава департамента.
В доме из 231 квартир две оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.
Первый этаж в новом доме сделают полностью нежилым. Там разместятся служебные помещения. На подземном этаже будет находится гараж. Всю придомовую территорию благоустроят. На детской и спортивной площадке уложат специальное резиновое покрытие для безопасности. Отдельно предусмотрена будет и зона отдыха для взрослых.
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