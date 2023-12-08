Строительство комплекса лучевой терапии в ММКЦ «Коммунарка» завершится в 2024 году

Все работы по строительству комплекса лучевой терапии на 50 коек в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» будут завершены в 2024 году. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новое здание станет десятым корпусом клинического центра «Коммунарка».

«Объект готов на 98%. Завершен монтаж внутренних инженерных систем, на заключительной стадии - внутренняя отделка помещений, а также работы по благоустройству, началась комплектация медоборудованием и мебелью», - уточнил глава департамента.

В здании разместятся отделение радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, а также лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), благодаря чему появится возможность проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Введение в эксплуатацию корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы.

