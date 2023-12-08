Строительство комплекса лучевой терапии в ММКЦ «Коммунарка» завершится в 2024 году
Все работы по строительству комплекса лучевой терапии на 50 коек в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» будут завершены в 2024 году. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, новое здание станет десятым корпусом клинического центра «Коммунарка».
«Объект готов на 98%. Завершен монтаж внутренних инженерных систем, на заключительной стадии - внутренняя отделка помещений, а также работы по благоустройству, началась комплектация медоборудованием и мебелью», - уточнил глава департамента.
В здании разместятся отделение радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, а также лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), благодаря чему появится возможность проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.
Введение в эксплуатацию корпуса лучевой терапии станет важным шагом в развитии онкологической службы.
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