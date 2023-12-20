Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное строительство в ЦАО
Самовольное строительство здания пресечено Госинспекцией по недвижимости на улице Шаболовка, владение 26, строение 13. Об этом заявил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
По его словам, ранее на данной территории площадью 81 «квадрат» располагалось нежилое строение. В ходе обследования инспекторами было установлено, что объект был снесен, а арендаторы начали возводить новое строение площадью 60 квадратных метров без предоставления земли для строительства и оформления проектной документации.
Отмечается, что сейчас земельный участок освободили.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
- Новый теннисный центр на северо-западе Москвы примет состязания мирового уровня
- Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru