Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли незаконное строительство в ЦАО

Самовольное строительство здания пресечено Госинспекцией по недвижимости на улице Шаболовка, владение 26, строение 13. Об этом заявил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

По его словам, ранее на данной территории площадью 81 «квадрат» располагалось нежилое строение. В ходе обследования инспекторами было установлено, что объект был снесен, а арендаторы начали возводить новое строение площадью 60 квадратных метров без предоставления земли для строительства и оформления проектной документации.

Отмечается, что сейчас земельный участок освободили.

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