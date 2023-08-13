Собянин: Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнен более чем на 60%

По его словам, в Южном административном округе в программу включили 378 домов. В них живут 82 тысячи человек.

Для переселенцев построили 24 дома. 31 новостройка находится в процессе проектирования.

Первый этап программы в округе выполнен больше чем на 60%. В процессе переселения сейчас находятся более 10 тысяч жителей юга столицы, подчеркнул градоначальник.

Мэр столицы ранее сообщил, что на юго-западе Москвы заселяют 32 из 33 построенных по программе реновации дома.

