Собянин: Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнен более чем на 60%
На юге Москвы по программе реновации построили 24 дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Южном административном округе в программу включили 378 домов. В них живут 82 тысячи человек.
Для переселенцев построили 24 дома. 31 новостройка находится в процессе проектирования.
Первый этап программы в округе выполнен больше чем на 60%. В процессе переселения сейчас находятся более 10 тысяч жителей юга столицы, подчеркнул градоначальник.
Мэр столицы ранее сообщил, что на юго-западе Москвы заселяют 32 из 33 построенных по программе реновации дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru