СМИ: на квартиру в московской новостройке придется копить 6,5 лет
Семье нужно шесть с половиной лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке комфорт-класса в Москве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Метриум».
Аналитики компании заявили, что в 2022 году коэффициент доступности новостроек в Москве достиг многолетнего минимума. Уточняется, что в начале года показатель демонстрировал, что копить на квартиру в Москве придется восемь лет.
По итогам второго квартала года стало ясно, что россиянам придется копить на новое жилье в столице уже семь лет и пять месяцев, по итогам третьего - семь с половиной лет.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах, если это возможно.
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