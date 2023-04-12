СМИ: на квартиру в московской новостройке придется копить 6,5 лет

Семье нужно шесть с половиной лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке комфорт-класса в Москве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

СМИ: в российских новостройках резко сократились площади квартир

Аналитики компании заявили, что в 2022 году коэффициент доступности новостроек в Москве достиг многолетнего минимума. Уточняется, что в начале года показатель демонстрировал, что копить на квартиру в Москве придется восемь лет.

По итогам второго квартала года стало ясно, что россиянам придется копить на новое жилье в столице уже семь лет и пять месяцев, по итогам третьего - семь с половиной лет.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах, если это возможно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЖильеНедвижимостьКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры