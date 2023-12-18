«Сибдом»: Площадь квартир в новостройках продолжает сокращаться
Площадь квартир в российских новостройках продолжает сокращаться. Об этом сообщили эксперты портала «Сибдом».
Согласно данным, по итогам текущего года площадь квартир в новых домах в среднем составит чуть меньше 50 квадратных метров. Отмечается, что застройщики возводят небольшое жилье в ответ на снижение платежеспособного спроса, чтобы расширить круг потенциальных покупателей. Указывается, что наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 «квадратов».
Ранее, 15 декабря, правительство России скорректировало условия по льготным ипотечным программам на приобретение первичного жилья. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке под 8% годовых повышен с 20% до 30%. Кредит выдается на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка, передает «Радиоточка НСН».
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