Сезон летних праздников начался в московском парке «Событие»

В новом общественном парке «Событие» в Раменках, на западе столицы, стартовала серия летних мероприятий. Посетителей каждую неделю ждут концерты, шоу, лекции и мастер-классы. Программу организовала компания Донстрой, которая реализует здесь сразу три проекта в рамках комплексного освоения данной территории — жилые комплексы «Огни», «Событие» и «Река».

В программе фестиваля значатся лазерные шоу, публичное чтение пьес и сценариев вместе с профессиональными актерами, перформансы, детские праздники и многое другое. Вход свободный для всех желающих.

Программу в парке открыл семейный праздник «Фабрика радости» в День защиты детей, 1 июня. В пятницу, 2 июня, в 17.30 «Событие» представляет вечеринку с цирковой лабораторией имени группы «Пакава Ить». Артисты исполнят зажигательную ска-музыку и цирковые номера.

В субботу, 3 июня, в парке пройдут уже традиционные спортивные тренировки совместно с командой Донспорт. Занятия по Power class — с 11.00 до 12.00, класс йоги пройдет c 12.00 до 13.00.

Девелопер открыл первый этап парка «Событие» для всех москвичей минувшей осенью. На благоустроенной набережной реки Раменки организован экологический образовательный маршрут. В парке оборудованы воркаут-зоны, тематические пространства. Для выгула домашних животных обустроены специальные площадки.

