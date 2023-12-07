Съезд на Нижегородскую улицу с МСД откроют до конца года
Подрядчик заканчивает работы на съезде в сторону области на Нижегородскую улицу в рамках строительства второго участка южного направления Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что объект уже готов почти на 100%.
«Движение по участку будет открыто до конца текущего года. На съезде уложен асфальт, завершено устройство инженерных коммуникаций. Кроме того, благоустроена прилегающая территория. Там высажены деревья и кустарники. Кроме того, уложен рулонный газон на съезде с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо и на выезде на дублер Рязанского проспекта», – уточнил Загрутдинов.
Как отметил глава департамента, в результате открытия второго участка южного направления МСД будет снижена нагрузка на ТТК, увеличена пропускная способность Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов, а также Нижегородской улицы. Улучшится транспортная доступность районов Печатники, Нижегородский и Южнопортовый.
По словам Загрутдинова, более комфортно станет и пассажирам общественного транспорта. Они получили удобный подъезд к станциям «Новохохловская» и «Нижегородская» Московского центрального кольца.
В целом, проект предполагает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 5,3 километра. Среди важных объектов – новый путепровод через Курское направление МЖД, два отдельных подземных пешеходных перехода в конце Нижегородской улицы. Также будут переложены инженерные коммуникации (16 км).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru