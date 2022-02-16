Щербаков: На западе Москвы появится новый спортивный комплекс
На западе Москвы построят новый центр физической культуры. Спортивный объект будет строить победитель торгов по аренде земельного участка, расположенного на Боровском шоссе в районе Ново-Переделкино.
Лот уже выставлен на инвестиционном портале города Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, на пощади в 28 соток, инвестор сможет построить капитальный спорткомплекс площадью до четырёх тысяч квадратных метров с бассейном, фитнес-залом и другой спортивной инфраструктурой.
Как уточнили в мэрии, для участия в торгах необходимо подать заявку до 25 февраля.
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