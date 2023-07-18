Росреестра: На рынке «вторички» в Москве отмечена максимальная активность за 15 лет

Уточняется, что продажи московских «вторичек» в январе-июне этого года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 78,1 тысяч сделок.



Между тем, столичное ведомство зарегистрировало около 15,8 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что превышает показатели июня прошлого года на 89%.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что люди покупают жилье для того, чтобы сохранить рублевые накопления, передает «Радиоточка НСН».

