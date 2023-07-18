Росреестра: На рынке «вторички» в Москве отмечена максимальная активность за 15 лет
По итогам июня в столице зарегистрировали максимальное для этого месяца за 15 лет число переходов прав на вторичном рынке, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
Уточняется, что продажи московских «вторичек» в январе-июне этого года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 78,1 тысяч сделок.
Между тем, столичное ведомство зарегистрировало около 15,8 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что превышает показатели июня прошлого года на 89%.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что люди покупают жилье для того, чтобы сохранить рублевые накопления, передает «Радиоточка НСН».
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