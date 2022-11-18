Рафик Загрутдинов: В Головино в 2023 году появится новостройка по реновации
В московском районе Головинский будет построен жилой дом для переселения по программе реновации, в котором будет 148 квартир, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В районе Головинский по адресу 2-й Лихаческий переулок, з/у 4 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - сказал Загрутдинов.
По его словам, уже «завершено шпунтовое ограждение котлована», а сейчас идет выемка грунта для устройства фундаментной плиты. Во дворе дома появятся детские и спортивные площадки. Также для его жителей построят подземную автостоянку.
В новостройке будет 148 квартир, в том числе две - для маломобильных жильцов, отметил глава Департамента строительства Москвы. На первом этаже дома разместятся кафе, салоны красоты, спортклубы, магазины и другая инфраструктура.
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