Рафик Загрутдинов: В Головино в 2023 году появится новостройка по реновации

В московском районе Головинский будет построен жилой дом для переселения по программе реновации, в котором будет 148 квартир, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Головинский по адресу 2-й Лихаческий переулок, з/у 4 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - сказал Загрутдинов.

По его словам, уже «завершено шпунтовое ограждение котлована», а сейчас идет выемка грунта для устройства фундаментной плиты. Во дворе дома появятся детские и спортивные площадки. Также для его жителей построят подземную автостоянку.

В новостройке будет 148 квартир, в том числе две - для маломобильных жильцов, отметил глава Департамента строительства Москвы. На первом этаже дома разместятся кафе, салоны красоты, спортклубы, магазины и другая инфраструктура.

