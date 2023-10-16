Работы по устройству кровли досугового центра начались в Южном Медведково

Начались работы по устройству кровли здания культурно-досугового центра «Полярный» в районе Южное Медведково, полностью выполнено устройство стен и перегородок второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, площадь центра будет порядка 8,9 тысячи «квадратов». Отмечается, что подходит к концу строительство лестниц всего здания. Центр возводится на месте старого кинотеатра «Полярный» по адресу: улица Полярная, владение 9. Планируется, что строительство будет завершено в 2024 году. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

Так, в центре будут оборудованы пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором. Указывается, что оборудование и пространства нового культурно-досугового центра позволят проводить мероприятия разных форматов. Ожидается, что «Полярный» будет уникальным объектом, аналогов которому еще нет в Москве.

Таким образом, в центре сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но также и жителей соседних районов. В центре оборудуют, в частности, универсальные залы, студию звукозаписи, театрально-хореографическую студию и зрительный зал на 300 мест.

Кроме того, в здании расположится аудитория моделирования и инжиниринга, мастерская живописи и гончарная мастерская. Также в центре появятся универсальный зал для борьбы и спорта и зал йоги и групповых занятий. Предусмотрена зона отдыха и игровая комната.

