Пять домов демонтировали по программе реновации в Южном Медведкове

В этом году по программе реновации демонтировали пять жилых домов в столичном районе Южное Медведково, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Первым домом, снесенным в этом году, стала девятиэтажка в проезде Дежнева, дом 6 корпус 1. Ее жители переехали в новые квартиры в том же районе», - сказала руководитель столичного Депстроя.

По его словам, здание снесли при помощи технологии «умного» сноса, основным принципом которой являются экологичность, безопасность, максимальная переработка и повторное использование отходов. Кроме того, при демонтаже специалисты стараются максимально сохранить зеленые насаждения на прилегающей территории.

Загрутдинов также рассказал, что на сегодняшний день на северо-востоке Москвы специалисты уже подобрали 87 «стартовых» площадок, еще полсотни домов находятся на стадии строительства и проектирования, а 39 новостроек уже ввели в эксплуатацию.