Пять домов демонтировали по программе реновации в Южном Медведкове
В этом году по программе реновации демонтировали пять жилых домов в столичном районе Южное Медведково, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Первым домом, снесенным в этом году, стала девятиэтажка в проезде Дежнева, дом 6 корпус 1. Ее жители переехали в новые квартиры в том же районе», - сказала руководитель столичного Депстроя.
По его словам, здание снесли при помощи технологии «умного» сноса, основным принципом которой являются экологичность, безопасность, максимальная переработка и повторное использование отходов. Кроме того, при демонтаже специалисты стараются максимально сохранить зеленые насаждения на прилегающей территории.
Загрутдинов также рассказал, что на сегодняшний день на северо-востоке Москвы специалисты уже подобрали 87 «стартовых» площадок, еще полсотни домов находятся на стадии строительства и проектирования, а 39 новостроек уже ввели в эксплуатацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал ЦБ быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике
- СМИ: Мясо птицы в России подешевело в среднем на 10% за неделю
- Роман Костомаров пошутил над собой во время шоу «Аватар»
- Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам лишения свободы
- В Росавтодоре объяснили укладку асфальта в дождь и снег
- Умер актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич
- Скифское золото доставили на Украину
- Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей
- В Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией
- СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru