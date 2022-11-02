Продажа пентхаусов с террасами открылась в ЖК «Павелецкая Сити»

Эксклюзивные форматы пентхаусов с террасами стали доступны в жилом комплексе бизнес-класса «Павелецкая Сити». Проект реализуется девелоперами MR Group и Level Group в центре Москвы рядом со станциями метро «Павелецкая», «Серпуховская» и «Тульская».

Пентхаусы со смотровыми площадками и панорамными видами на все главные достопримечательности столицы расположены на 46-м этаже корпуса «Фрэнк» в составе первой очереди строительства.

Площади лотов составляют около 144 кв.м с тремя спальнями и кухней-гостиной 56 кв. м и 142,5 кв.м с четырьмя спальнями и кухней-гостиной 34,4 кв. м. Высота потолков в пентхаусах 4,5 метра. В одном из лотов спроектированы две просторные террасы . Цена кв.м стартует от 689 тыс. руб., а стоимость пентхаусов — 98,25 млн и 102 млн руб. При стопроцентной оплате и ипотеке без субсидии предусмотрена скидка 7%, эквивалентная более 6,8 млн рублей

«Каждый из представленных пентхаусов располагает панорамными видами на главные городские достопримечательности: Кремль, Москва-реку, МГУ и «Москва-Сити». Получить ключи покупатели смогут уже в первом полугодии 2023 года», - отметила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

ЖК «Павелецкая Сити» возводится в Даниловском районе Москвы. Первая очередь включает пять корпусов переменной высотности от 9 до 46 этажей. Вторая очередь — четыре корпуса от 27 до 42 этажей. Всего в составе комплекса запланировано четыре очереди. Корпуса получили свои имена в честь мировых кинозвезд.

