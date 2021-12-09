«Самолет» принудили выдать ключи обманутым дольщикам подмосковного ЖК

После серии публикаций НСН, вмешательства прокуратуры и Госстройнадзора, оскандалившийся застройщик начал выдавать ключи своим дольщикам.

"Кривая линия" нашла управу на недобросовестного застройщика. После нескольких месяцев борьбы обманутых дольщиков, и десятка публикаций НСН, началась выдача ключей во втором корпусе подмосковного ЖК «Большое Путилково», жители которого активно жаловались на обман застройщика – ГК «Самолет».

Как стало известно НСН, в понедельник, 6 декабря, первые дольщики получили ключи от своих квартир с отделкой.

Дольщики обратились на «Кривую линию от НСН» в ноябре, рассказав, что должны были въехать в свои квартиры до конца июня. Однако застройщик нарушил условия договоров долевого участия и просрочил все сроки завершения строительства.

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Ситуация изменилась после того, как «Кривая линия» обратилась в прокуратуру и Госстройнадзор. Надзорные ведомства зафиксировали нарушения со стороны застройщика, провели беседу с генеральным директором компании Антоном Елистратовым и назначили конкретные сроки – передача квартир под заселение до конца декабря.

После этого представители «Самолета» были вынуждены объясниться публично: г-н Елистратов объяснил обман дольщиков приостановкой из-за пандемии, а также пообещал компенсации.

Судя по ударным темпам работ после вмешательства прессы и надзорных органов, пандемия для «Самолета» уже закончилась. После проверок прокуратуры и Госстройнадзора застройщик нагнал дополнительные бригады рабочих.

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Правда, от обманутых дольщиков шестого корпуса до сих пор скрывают сроки заселения. Поэтому люди не верят, что застройщик успеет отдать квартиры до Нового года, как пообещал прокурорам.

«Кривая линия НСН» продолжает следить за развитием ситуации...

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ФОТО: Дольщики ЖК "Большое Путилково"
ТЕГИ:Кривая линияПрокуратураСтроительствоМосковская Область
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