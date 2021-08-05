Последний корпус легендарного ЖК «Сердце Столицы» в продаже

Компания «Донстрой» объявила о старте продаж в последнем десятом корпусе жилого квартала «Сердце Столицы». Новый дом, расположенный на берегу Москвы-реки, находится на второй линии квартала, и рассчитан более чем на тысячу квартиру. Стоимость начинается от 11,2 млн рублей. Покупатели могут выбрать квартиры разных планировок и метража – от студий до четырехкомнатных.

На первом этаже нового корпуса ЖК «Сердце Столицы» будут расположены различные сервисы и объекты инфраструктуры, в подземной части – просторный двухуровневый паркинг с зарядными системами для электромобилей.

«Сердце Столицы» занимает территорию в 14 гектаров и находится на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Первая линия квартала и практически все дома второй линии уже введены в эксплуатацию. Также там открыты двухуровневый фитнес-центр с 25-метровым бассейном с морской водой, торговый комплекс с большим супермаркетом, кафе, салоны красоты, медицинские центры и магазины. Кроме того, на территории ЖК обустроены детские игровые городки, спортплощадка, скейтпарк и площадка для выгула и дрессировки собак. Проект неоднократно признавался лучшим в Москве, а по итогам прошлого года «Сердце Столицы» был назван самым популярным проектом бизнес-класса в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Донстрой
ТЕГИ:Строительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры