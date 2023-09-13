Площадь благоустройства в московских проектах Группы Аквилон превышает 11,5 тысяч квадратных метров

С начала строительства в сентябре 2018 г. «Аквилон PARK» — первого жилого комплекса Группы Аквилон в Москве — федеральный девелопер пополнил свой столичный портфель еще тремя проектами: «Аквилон Митино», «Аквилон BESIDE» и INDY Towers. Суммарная площадь благоустроенных внутренних территорий в этих жилых комплексах составляет более 11,5 га. При этом благоустройство в каждом проекте занимает не менее 50% от земельного участка.

«Жители мегаполисов давно воспринимают благоустроенные общественные пространства как неотъемлемую часть комфортной городской среды. В Москве только в текущем году планируют обустроить 74 парка, 1 600 дворов и много других инфраструктурных объектов. Для Группы Аквилон создание зелёных функциональных зон — важная часть основной концепции развития «разумный девелопмент». В наших жилых комплексах функциональность мегаполиса гармонично дополняют обустроенные места для досуга, где каждый житель может с пользой проводить время и находить общение по интересам», — отметил Дмитрий Рогатых, генеральный директор московского департамента Группы Аквилон.

Самое масштабное обустройство внутреннего пространства планируется в первом московском проекте бизнес-класса от Группы Аквилон — INDY Towers, который вышел в продажу в июле 2023 г. Благоустройство в нем займет 1,66 га — 74% от общей площади застройки в 2,25 га. Озеленения составит 0,58 га. Здесь появятся три концептуальных тематических сада, созерцательный водный маршрут с искусственным водоемом, городские гостиные с навесами и уличной мебелью и уникальный для московских жилых комплексов объект — авиарий объемом в 700 куб. м для певчих птиц и тропических растений.

Благоустройство первой очереди жилого комплекса «Аквилон BESIDE» займет 0,95 га — 50% земельного участка в 1,9 га, озеленение — 0,67 га. Особенную атмосферу кварталу придаст ландшафтный двор-парк с разноуровневым освещением. На его территории девелопер оборудует сквер с аллеями, спортивные и детские площадки, беговые и велодорожки, пространства для медитации и йоги, лаунж-зоны с беседкой, качелями и лежаками, установит столы для пинг-понга.

На берегу реки Сходни Группа Аквилон реализует проект «Аквилон Митино» на участке в 4,43 га. Благоустройство в нем достигнет 2,6 га — 59% территории застройки, озеленение — почти 1,2 га. Здесь появится общественный променад вдоль берега с лаунж-зонами и лежаками, детская площадка с качелями и игровыми объектами, ворк-аут пространство для тренировок. Первый московский жилой комплекс девелопера также отличается масштабным благоустройством — на участке «Аквилон PARK» почти в 3 га компания обустроила 1,6 га внутренней территории и высадила 1,14 га зеленых растений.













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