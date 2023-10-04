Пешеходный мост через водоотводной канал введут в эксплуатацию летом 2024 года

Пешеходный мост, который свяжет Якиманскую, Крымскую и Болотную набережные введут в эксплуатацию в следующем году, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, мост готов уже больше, чем на половину. Строительство моста стартовало в марте этого года. Сейчас строители выполняют гидроизоляцию пролетного строения и бетонные работы на опорах конструкции. Для удобства жителей и гостей столицы специалисты установят на мосту пандусы в сторону Якиманской, Крымской и Болотной набережных, а в сторону 3-го Голутвинского переулка будет возведена лестница.

Загрутдинов также отметил не только логистическую функцию моста, но и его архитектурную ценность. В центре моста расположится зона отдыха, которая станет украшением локации. Глава департамента строительства подчеркнул, что в столице активно стоят пешеходные и автомобильные мосты по поручению главы Москвы Сергея Собянина.