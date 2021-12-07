Первый ЖК с интерьерами от знаменитых дизайнеров появится в Москве
В Москве построят первый жилой комплекс с интерьерами холлов от архитекторов и дизайнеров, работавших для Lamborghini, Fendi и Armani. Концепцию лобби в ЖК Famous от MR Group разработает бюро A ++.
Специалисты международной архитектурной компании создадут дизайн лифтовых холлов и типовых этажей, а также Grand Lobbу в этом премиальном жилом комплексе.
Предусмотрен лаунж с мягкой мебелью и библиотекой, кофе-бар с ТВ зоной, а также Business lounge - деловая wifi-зона с индивидуальными местами для работы и переговорной комнатой.
A ++ была основана в 2002 году Карло и Паоло Коломбо. Это единственная компания в мире, которая разрабатывала полную концепцию архитектуры и дизайна интерьера для таких брендов, как Lamborghini, Elie Saab, Fendi, Armani, Bugatti, Bentley, Roberto Cavalli, Trussardi и многих других.
Студия специализируется на архитектуре, интерьере, дизайне жилых и общественных помещений и яхт. Сегодня у бренда более 150 сотрудников с проектами в 20 странах, офисы в Лугано, Цюрихе, Комо, Дубае, Шанхае, Гонконге, Майами и Нью-Йорке.
Специалисты A ++ привыкли связывать дизайн с внутренним миром человека.
«Дизайн жилых пространств важен, потому что он отражает нашу личность, наше «Я». Наше окружение – отражение того, как мы думаем, чувствуем и представляем мир» - говорят представители бюро.
Башня Famous строится в квартале «Фили Сити», в шаговой доступности от станций метро «Фили» и «Багратионовская». 58-этажный небоскреб футуристической архитектуры на 510 квартир возводится по проекту архитектурного бюро ADM.
Квартиры предлагаются с дизайнерской отделкой MR Ready, выполненной по проектам архитектурного бюро Олега Клодта, а также с отделкой MR Base. Предусмотрена подземная парковка. Здесь будут открыты объекты стрит-ритейла и службы быта, а также велнес-центр с инновационным тренажерным залом, залами для йоги, термами, а также массажным кабинетом. За пределами ЖК находится развитая инфраструктура квартала Filicity.
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