Первый ЖК с интерьерами от знаменитых дизайнеров появится в Москве

В Москве построят первый жилой комплекс с интерьерами холлов от архитекторов и дизайнеров, работавших для Lamborghini, Fendi и Armani. Концепцию лобби в ЖК Famous от MR Group разработает бюро A ++.

Специалисты международной архитектурной компании создадут дизайн лифтовых холлов и типовых этажей, а также Grand Lobbу в этом премиальном жилом комплексе.

Предусмотрен лаунж с мягкой мебелью и библиотекой, кофе-бар с ТВ зоной, а также Business lounge - деловая wifi-зона с индивидуальными местами для работы и переговорной комнатой.

A ++ была основана в 2002 году Карло и Паоло Коломбо. Это единственная компания в мире, которая разрабатывала полную концепцию архитектуры и дизайна интерьера для таких брендов, как Lamborghini, Elie Saab, Fendi, Armani, Bugatti, Bentley, Roberto Cavalli, Trussardi и многих других.

Студия специализируется на архитектуре, интерьере, дизайне жилых и общественных помещений и яхт. Сегодня у бренда более 150 сотрудников с проектами в 20 странах, офисы в Лугано, Цюрихе, Комо, Дубае, Шанхае, Гонконге, Майами и Нью-Йорке.

Специалисты A ++ привыкли связывать дизайн с внутренним миром человека.